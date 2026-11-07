Snap врегулювала позов про ймовірну шкоду психіці підлітків — CNBC

У США компанія Snap конфіденційно врегулювала позов, у якому стверджувалося, що її технології спричинили тяжкі психологічні страждання двом неповнолітнім користувачам. Meta, TikTok і YouTube раніше також досягли мирових угод із позивачами у цій самій справі, повідомляє CNBC.

Суди щодо безпеки соцмереж

Угода Snap дозволила генеральному директору компанії Евану Шпігелю не давати свідчень у суді Лос-Анджелеса. Директор із судових спорів юридичної фірми McNicholas & McNicholas Джозеф Макнеллі вважає, що такі домовленості можуть бути спробою технологічних компаній обмежити публічну увагу на тлі резонансних судових процесів щодо безпеки дітей.

У федеральному суді триває інша справа проти Meta, TikTok, Snap і YouTube, до якої долучилися шкільні округи з різних штатів США. Також є позови генеральних прокурорів штатів. У серпні Meta погодилася виплатити майже 17 млрд доларів для врегулювання справи з групою генеральних прокурорів щодо психічного здоров'я дітей; частина прокурорів продовжує аналогічні позови проти конкурентів компанії.

Позов щодо Gemini у школах

Цього тижня батьки дитини подали позов проти Google, заявивши, що вона пережила психологічну кризу після спілкування з чатботом Gemini у Google Classroom. Адвокати позивачів стверджують, що компанія поспішно інтегрувала Gemini у Chromebook для школярів, попри відомі ризики.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Google повідомили, що вивчають позов і серйозно ставляться до наведених у ньому тверджень. Компанія також заявила про співпрацю з медичними фахівцями та академічними експертами для створення функцій, які допомагають молодим людям отримувати потрібну підтримку й перевірені ресурси.

За даними The New York Times, школи K-12, які не дозволяють учням користуватися інструментами штучного інтелекту Google, можуть втратити доступ до пошуку. Віцепрезидент Google з освіти Кріс Філліпс заявив виданню, що пошук і ШІ тісно інтегровані.

Позови проти технологічних платформ зазвичай стосуються не дописів користувачів, а ймовірної шкоди від дизайну продуктів. Подібні претензії вже висувають і розробникам ШІ: OpenAI має кілька позовів від генеральних прокурорів штатів та адвокатів позивачів, які заявляють про потенційні ризики дизайну ChatGPT для дітей.

Читай нас у