Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva 6 listopada 2026 roku podpisał ustawę, która czyni zdanie Krajowego Egzaminu Oceny Kształcenia Medycznego Enamed obowiązkowym warunkiem uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza. Absolwenci wydziałów medycznych muszą uzyskać wynik pozytywny, aby zarejestrować się w regionalnej radzie medycznej.

Informuje o tym The Rio Times. Nowe zasady dotyczą studentów, którzy rozpoczęli naukę w szkołach medycznych 19 czerwca 2026 roku lub później. Osoby, które rozpoczęły studia przed tą datą, a także lekarze z już uznanymi dyplomami, nadal podlegają wcześniejszym zasadom.

Trzy etapy oceny

Studenci będą zdawać Enamed pod koniec drugiego, czwartego i szóstego roku studiów. Wynik końcowy będzie średnią z trzech etapów, przy czym największą wagę będzie miał test końcowy. Osoby, które nie uzyskają wymaganego wyniku, będą mogły powtórzyć trzeci etap podczas kolejnych sesji.

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Absolwenci, którzy nie osiągną ustalonego poziomu, będą mogli rejestrować się do pracy technicznej i naukowej. Jednocześnie nie będą mieli prawa leczyć pacjentów ani wykonywać czynności zastrzeżonych dla lekarzy.

Uznawanie zagranicznych dyplomów

Enamed zastąpi również część teoretyczną Revalida — egzaminu służącego uznawaniu w Brazylii dyplomów medycznych uzyskanych za granicą. Zmienia to drogę do uzyskania licencji dla lekarzy przechodzących procedurę uznania zagranicznego wykształcenia.

Ustawa przewiduje utworzenie Krajowej Komisji Oceny Kształcenia Medycznego. Będzie ona określać ogólne kryteria, w tym minimalny wynik pozytywny, który obecnie nie został ustalony. W skład komisji wejdzie ośmiu przedstawicieli: czterech wyznaczy Federalna Rada Medycyny, a po dwóch ministerstwa edukacji i zdrowia. Szkoły medyczne będą co roku publikować wyniki swoich studentów.

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