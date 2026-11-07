Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 6 ноября 2026 года подписал закон, который делает сдачу Национального экзамена по оценке медицинской подготовки Enamed обязательным условием для получения права на медицинскую практику. Выпускники медицинских факультетов должны получить проходной результат, чтобы зарегистрироваться в региональном медицинском совете.

Об этом сообщает The Rio Times. Новые правила распространяются на студентов, начавших обучение в медицинских школах 19 июня 2026 года или позднее. Те, кто поступил до этой даты, а также врачи с уже признанными дипломами, остаются под действием прежних правил.

Три этапа оценки

Студенты будут сдавать Enamed в конце второго, четвёртого и шестого годов обучения. Итоговый балл будет средним результатом трёх этапов, при этом наибольший вес будет иметь финальный тест. Те, кто не наберёт необходимый балл, смогут пересдать третий этап во время следующих сессий.

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Выпускники, которые не достигнут установленного уровня, смогут регистрироваться для технической и научной работы. При этом они не будут иметь права лечить пациентов или выполнять действия, зарезервированные для врачей.

Признание иностранных дипломов

Enamed также заменит теоретическую часть Revalida — экзамена для признания в Бразилии медицинских дипломов, полученных за рубежом. Это меняет путь к получению лицензии для врачей, проходящих процедуру признания иностранного образования.

Закон предусматривает создание Национальной комиссии по оценке медицинской подготовки. Она будет определять общие критерии, в том числе минимальный проходной балл, который пока не установлен. В состав комиссии войдут восемь представителей: четырёх назначит Федеральный совет медицины, по двое — министерства образования и здравоохранения. Медицинские школы будут ежегодно публиковать результаты своих студентов.

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