У берегов греческого острова Крит погибли восемь человек после затопления лодки с мигрантами. Еще около 28 человек выжили, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на береговую охрану Греции.

Спасательная операция

Морская полиция начала срочную спасательную операцию поздно вечером в субботу после того, как лодка подала сигнал бедствия. Сильный ветер осложнял условия на море, сообщили в береговой охране.

В воскресенье другое судно, находившееся поблизости, подобрало примерно 28 выживших и тело одного погибшего. Выживших передали на полицейское судно и доставили на Крит. По данным властей, эти люди были гражданами Судана.

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Семь тел на лодке

В ночь на понедельник спасательное судно береговой охраны обнаружило лодку примерно в 10 морских милях к югу от Крита. На борту судна оставались еще семь тел, уточнили в береговой охране. Общее число погибших достигло восьми.

Крит является одним из основных пунктов въезда в Европейский Союз для мигрантов, которые отправляются из Ливии и пытаются добраться до Греции морем. Такие переходы нередко становятся смертельными из-за затопления судов.

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