巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦于2026年11月6日签署了一项法律，将通过国家医学教育评估考试Enamed作为获得行医资格的强制性条件。医学院毕业生必须取得及格成绩，才能在地区医学委员会注册。

《里约时报》对此进行了报道。新规适用于在2026年6月19日或之后开始在医学院学习的学生。在此日期前入学的学生，以及学历已获认可的医生，仍适用原有规定。

三个评估阶段

学生将在第二、第四和第六学年结束时参加Enamed考试。最终成绩将是三个阶段成绩的平均值，其中最终测试的权重最高。未达到所需分数者可在后续考试期间重考第三阶段。

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未达到规定水平的毕业生可以注册从事技术和科学工作。同时，他们无权治疗患者或实施仅限医生进行的行为。

外国文凭认证

Enamed还将取代Revalida的理论部分。Revalida是用于在巴西认证海外获得的医学文凭的考试。这改变了正在办理外国学历认证的医生获得执照的路径。

该法律规定设立国家医学教育评估委员会。该委员会将确定总体标准，包括目前尚未确定的最低及格分数。委员会将由八名代表组成：四名由联邦医学委员会任命，教育部和卫生部各任命两名。医学院将每年公布其学生的成绩。

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