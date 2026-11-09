意大利银行UniCredit计划在2027年第一季度获得德国商业银行的控制权，随后开始实施其Unlocked战略。Der Spiegel报道称，消息援引UniCredit的季度报告。

监事会变动

UniCredit预计将在11月底获得增持德国商业银行股份所需的其余批准。之后，该银行计划召开临时股东大会，以选举新的监事会成员。

这家意大利金融集团已通过收购要约获得德国商业银行49%的股份。UniCredit认为，整合风险将受到限制，因为该银行拥有重组其德国子公司HypoVereinsbank的经验。

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可能与HypoVereinsbank合并

德国商业银行与总部位于慕尼黑的HypoVereinsbank的合并，可能会比此前预期更早发生。UniCredit在一份演示文件中指出，这样一项交易可能创造显著的额外价值。今年4月，UniCredit负责人安德烈亚·奥尔切尔表示，这一步骤可能在2028年之后进行。

如果HypoVereinsbank被纳入德国商业银行的架构，UniCredit在这家总部位于法兰克福的银行中的持股比例可能大幅上升。与此同时，德国商业银行股东近期可能获得较低的股息，因为实施新战略可能涉及额外的准备金、成本和投资。此前，德国商业银行实际上将几乎全部利润分配给股东。

第三季度，UniCredit利润增长24%，达到33亿欧元，超过分析师预期。该银行预计，全年扣除特殊费用前的利润将显著高于此前预测的115亿欧元。

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