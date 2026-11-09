Włoski bank UniCredit planuje uzyskać kontrolę nad niemieckim Commerzbankiem w pierwszym kwartale 2027 roku, a następnie rozpocząć realizację swojej strategii Unlocked. informuje Der Spiegel, powołując się na kwartalne sprawozdanie UniCredit.

Zmiany w radzie nadzorczej

UniCredit oczekuje, że pod koniec listopada otrzyma pozostałe zezwolenia na zwiększenie udziału w Commerzbanku. Następnie bank zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, aby wybrać nowych członków rady nadzorczej.

Włoska grupa finansowa zapewniła już sobie 49-procentowy udział w Commerzbanku poprzez ofertę przejęcia. UniCredit uważa, że ryzyko integracji będzie ograniczone, ponieważ bank ma doświadczenie w restrukturyzacji swojej niemieckiej spółki zależnej HypoVereinsbank.

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Możliwe połączenie z HypoVereinsbank

Połączenie Commerzbanku z monachijskim HypoVereinsbankiem może nastąpić wcześniej, niż wcześniej oczekiwano. W prezentacji UniCredit wskazał, że taka transakcja może stworzyć znaczącą dodatkową wartość. W kwietniu prezes UniCredit Andrea Orcel mówił, że ten krok jest możliwy po 2028 roku.

W przypadku włączenia HypoVereinsbanku do struktury Commerzbanku udział UniCredit we frankfurckim banku może znacząco wzrosnąć. Jednocześnie akcjonariusze Commerzbanku mogą w najbliższym czasie otrzymywać niższe dywidendy, ponieważ realizacja nowej strategii może wiązać się z dodatkowymi rezerwami, kosztami i inwestycjami. Wcześniej Commerzbank faktycznie rozdzielał wśród akcjonariuszy niemal cały zysk.

W trzecim kwartale zysk UniCredit wzrósł o 24% do 3,3 mld euro, przekraczając oczekiwania analityków. W całym roku bank oczekuje zysku przed odliczeniem kosztów specjalnych, który będzie znacznie wyższy od wcześniej prognozowanych 11,5 mld euro.

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