Итальянский банк UniCredit планирует получить контроль над немецким Commerzbank в первом квартале 2027 года, а после этого начать реализацию своей стратегии Unlocked. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на квартальную отчетность UniCredit.

Изменения в наблюдательном совете

UniCredit ожидает, что в конце ноября получит остальные разрешения для увеличения доли в Commerzbank. После этого банк намерен созвать внеочередное общее собрание акционеров, чтобы избрать новых членов наблюдательного совета.

Итальянская финансовая группа уже обеспечила себе долю в 49% в Commerzbank через предложение о поглощении. UniCredit считает, что риски интеграции будут ограниченными, поскольку банк имеет опыт реструктуризации своей немецкой дочерней компании HypoVereinsbank.

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Возможное объединение с HypoVereinsbank

Слияние Commerzbank с мюнхенским HypoVereinsbank может произойти раньше, чем ожидалось ранее. В презентации UniCredit указал, что такая сделка может создать значительную дополнительную стоимость. В апреле глава UniCredit Андреа Орчел говорил, что этот шаг возможен после 2028 года.

В случае включения HypoVereinsbank в структуру Commerzbank доля UniCredit во франкфуртском банке может существенно вырасти. В то же время акционеры Commerzbank в ближайшее время могут получать более низкие дивиденды, поскольку реализация новой стратегии может быть связана с дополнительными резервами, расходами и инвестициями. Ранее Commerzbank фактически распределял среди акционеров почти всю прибыль.

В третьем квартале прибыль UniCredit выросла на 24% — до 3,3 млрд евро, превысив ожидания аналитиков. По итогам года банк ожидает прибыль до вычета специальных расходов, которая будет значительно выше ранее прогнозировавшихся 11,5 млрд евро.

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