在日本，由山崎贵执导的电影《哥斯拉：负零》于11月3日首映当天收入9.1亿日元，约合575万美元。超过59万名观众观看了这部影片。《日本时报》报道称，该片的官方X账号称，这一成绩是该国历史上真人电影最高的单日票房收入。

11月3日是日本的哥斯拉日，以纪念该系列首部电影于1954年首映。《哥斯拉：负零》上映四天后，该国观众人数超过100万。

北美上映

2023年电影《哥斯拉：负一》的续集也在北美3254家影院上映。上映首日，该片在当地收入1450万美元，并登顶单日票房榜。其首映周末票房为3160万美元。

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这是发行商Gkids历史上规模最大的开画，也是自2004年《英雄》上映以来真人非英语电影最成功的首映。 截至周日，该片仅通过IMAX放映就在全球收入2130万美元。

奥斯卡获奖影片的续集

《哥斯拉：负零》成为首部为IMAX银幕拍摄的日本长片。它还作为东京国际电影节的中心影片放映，该电影节于周三结束。

前作《哥斯拉：负一》在全球票房收入约1.054亿美元，并成为北美票房最高的日语真人电影。2024年，它成为首部获得奥斯卡最佳视觉效果奖的日本电影。

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