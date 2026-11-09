В Японии фильм режиссера Такаси Ямадзаки «Годзилла Минус Ноль» собрал 910 млн иен, или $5,75 млн, в день премьеры 3 ноября. Ленту посмотрели более 590 тыс. зрителей. Как сообщает The Japan Times, официальный аккаунт фильма в X назвал этот результат самыми высокими однодневными кассовыми сборами среди игровых фильмов в истории страны.

3 ноября в Японии отмечают День Годзиллы — в честь премьеры первого фильма франшизы, состоявшейся в 1954 году. Через четыре дня после выхода «Годзиллы Минус Ноль» число зрителей в стране превысило 1 млн.

Прокат в Северной Америке

Продолжение фильма «Годзилла Минус Один» 2023 года также вышло в 3254 кинотеатрах Северной Америки. В первый день показов там лента собрала $14,5 млн и возглавила дневной бокс-офис. За дебютный уикенд ее сборы составили $31,6 млн.

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Это самый крупный старт в истории дистрибьютора Gkids и самый успешный дебют игрового неанглоязычного фильма со времени выхода «Героя» в 2004 году. Только от показов IMAX фильм собрал $21,3 млн в мире по состоянию на воскресенье.

Продолжение оскароносного фильма

«Годзилла Минус Ноль» стала первым японским полнометражным фильмом, снятым для экранов IMAX. Ее также показали в качестве центрального фильма Токийского международного кинофестиваля, завершившегося в среду.

Предыдущая лента, «Годзилла Минус Один», собрала около $105,4 млн в мировом прокате и стала самым кассовым японскоязычным игровым фильмом в Северной Америке. В 2024 году она стала первым японским фильмом, получившим «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

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