Лула підписав закон про обов’язковий іспит для лікарів у Бразилії — The Rio Times

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 6 листопада 2026 року підписав закон, який робить складання Національного іспиту з оцінювання медичної підготовки Enamed обов’язковою умовою для отримання права на медичну практику. Випускники медичних факультетів мають отримати прохідний результат, щоб зареєструватися в регіональній медичній раді.

Про це повідомляє The Rio Times. Нові правила поширюються на студентів, які почали навчання в медичних школах 19 червня 2026 року або пізніше. Ті, хто вступив до цієї дати, а також лікарі з уже визнаними дипломами, залишаються під дією попередніх правил.

Три етапи оцінювання

Студенти складатимуть Enamed наприкінці другого, четвертого та шостого років навчання. Підсумковий бал буде середнім результатом трьох етапів, при цьому найбільшу вагу матиме фінальний тест. Ті, хто не набере необхідного балу, зможуть перескладати третій етап під час наступних сесій.

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Випускники, які не досягнуть встановленого рівня, зможуть реєструватися для технічної та наукової роботи. Водночас вони не матимуть права лікувати пацієнтів або виконувати дії, зарезервовані для лікарів.

Визнання іноземних дипломів

Enamed також замінить теоретичну частину Revalida — іспиту для визнання в Бразилії медичних дипломів, здобутих за кордоном. Це змінює шлях до отримання ліцензії для лікарів, які проходять процедуру визнання іноземної освіти.

Закон передбачає створення Національної комісії з оцінювання медичної підготовки. Вона визначатиме загальні критерії, зокрема мінімальний прохідний бал, який наразі не встановлено. До складу комісії увійдуть вісім представників: чотирьох призначатиме Федеральна рада медицини, по двоє — міністерства освіти та охорони здоров’я. Медичні школи щороку публікуватимуть результати своїх студентів.

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