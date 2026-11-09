В Шанхае команда ученых под руководством Шанхайского университета Цзяо Тун разработала систему для удаления из крови циркулирующих опухолевых клеток. В ходе испытаний на мышах с раком молочной железы устройство в сочетании с химиотерапией задерживало рецидив опухоли и продлевало выживаемость животных, сообщает South China Morning Post.

Как работает система

Исследователи назвали платформу «системой черной дыры». Насос забирает кровь из левой сонной артерии, пропускает ее через внешний микрофлюидный резервуар и возвращает в организм через правую яремную вену. В резервуаре опухолевые клетки захватываются антителами, направленными на белок EpCAM, который распространен на поверхности раковых клеток, но отсутствует в нормальных компонентах крови.

В лабораторном эксперименте система захватила более 99% внесенных в резервуар человеческих клеток рака молочной железы при низкой скорости потока. При скорости 1,2 мл в час эффективность захвата составила около 95%. Также исследователи проверили подход на клеточных линиях рака легких и простаты, экспрессирующих EpCAM.

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Результаты на мышах

После хирургического удаления опухолей мышей разделили на четыре группы: без дополнительной терапии, только с химиотерапией, только с очисткой крови и с обоими методами. В течение четырех недель наблюдения выжили 50% животных, получивших комбинированное лечение. В группах с одним видом терапии до 28-го дня выжили по 20% мышей, тогда как все животные без послеоперационного лечения погибли.

Исследование опубликовали в рецензируемом журнале Microsystems & Nanoengineering. Авторы подчеркивают, что работа является прежде всего доказательством концепции: перед клиническим применением необходимо масштабировать систему для больших объемов крови, проверить возможность повторных процедур и оценить долгосрочную безопасность. Команда также работает над распространением экспериментов на более крупные модели крыс.

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