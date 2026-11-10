Американский экспортер сжиженного природного газа Venture Global планирует развивать на своих площадках в Луизиане автономные энергетические хабы для крупных центров обработки данных. К 2031 году компания хочет обеспечить для них 5 ГВт мощности, а к 2034 году удвоить ее до 10 ГВт, сообщает Fortune.

Сооснователь и генеральный директор Venture Global Майк Сабел заявил, что компания располагает собственной промышленной электросетью и может расширять ее без подключения будущих дата-центров к общей электросети или системе водоснабжения. По его словам, каждая из двух площадок компании может работать как готовый энергетический комплекс для инфраструктуры искусственного интеллекта.

Две LNG-площадки в Луизиане

Venture Global управляет экспортными LNG-комплексами Calcasieu Pass на юго-западе Луизианы и Plaquemines LNG на юго-востоке штата. Рядом с Calcasieu Pass компания строит третий крупный объект — CP2 LNG. По словам Сабела, ввод CP2 в эксплуатацию должен начаться в июле 2027 года, раньше запланированного срока.

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Компания расширяет соглашения с GE Vernova и Baker Huges о поставках газовых турбин и трансформаторного оборудования для развития энергетической инфраструктуры. Venture Global также изучает интерес потенциальных клиентов к размещению крупных дата-центров на своих территориях.

Цели по экспорту сжиженного газа

До конца 2027 года Venture Global рассчитывает стать крупнейшим в мире экспортером LNG по объему, опередив Cheniere Energy и QatarEnergy. Компания также ожидает, что к 2030 году ее совокупные экспортные мощности превысят 100 млн тонн LNG в год.

В третьем квартале Venture Global получила 2,55 млрд долларов чистой прибыли против 429 млн долларов за аналогичный период предыдущего года. До публикации квартальной отчетности акции компании выросли на 73% с начала года.

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