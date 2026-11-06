波兰6人因涉嫌交易合成代谢药物被捕——RMF24

波兰中央网络犯罪打击局在一起有组织团伙活动案件中拘留了6人。执法部门称，该团伙交易合成代谢类药物和药品。行动期间，警方捣毁了一处非法实验室，并查获了超过1000件含合成代谢物质的产品及其他药品，价值超过100万兹罗提。RMF24报道。

搜查与逮捕

此次行动与欧洲刑警组织及波兰反兴奋剂机构POLADA合作开展。据中央网络犯罪打击局称，被拘留者中包括该有组织团伙的头目。3人被羁押。

执法人员进行了13次搜查。除药物外，他们还查扣了估值约18万兹罗提的财产。该局发言人莫妮卡·普热斯特谢尔斯卡表示，行动中还捣毁了一条转移合成代谢药物的渠道。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

通过加密通讯工具销售

根据调查信息，该团伙主要在下西里西亚省和小波兰省活动。其成员使用加密通讯工具宣传和销售非法合成代谢药物、类固醇和药品。

执法部门称，该计划的参与者分工明确：供应商品、进行宣传、处理付款、包装和寄送包裹，以及掩盖所获资金的来源。调查称，结算时使用了加密货币、虚构的个人资料和匿名化机制。

被查获的药物中包括列入世界反兴奋剂机构禁用清单的物质：合成代谢雄激素类固醇、肽类激素及其类似物、激素和代谢调节剂，以及兴奋剂。被拘留者被控多项罪名，其中包括将合成代谢药物投放市场，以及危及许多人的生命或健康。

关注我们在