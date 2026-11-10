今年年初以来，美国已有超过5100人感染麻疹，8名患者死亡。仅在过去一周，该国就记录了3例死亡。Tagesschau报道称，这是美国35年来规模最大的麻疹疫情。

上周，威斯康星州报告一名婴儿死于麻疹——这是十年来首例因该病死亡的病例。威斯康星大学麦迪逊分校流行病学家兼教授瑞安·韦斯特加德解释称，病毒传播是因为有大量人群没有获得充分保护，因此病原体能够找到新的传播者。

疫苗接种率下降

美国学龄前儿童的麻疹全程接种率略高于92%。根据报道，要形成有效的群体免疫，这一比例应接近95%。

在一些宗教社群中，尤其是在阿米什人和门诺派信徒中，许多人此前就拒绝接种疫苗。与此同时，此类社群以外的疫苗接种缺口也在扩大。在COVID-19疫情期间，许多常规疫苗接种未能完成。

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当局发出相互矛盾的信号

约翰斯·霍普金斯大学流行病学家威廉·莫斯表示，政府在疫苗接种问题上发出了相互矛盾的信号。据他称，卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪推荐未经证实的麻疹治疗方法，包括抗生素、类固醇和维生素。肯尼迪此前是美国最知名的疫苗接种批评者之一，如今则强调麻疹疫苗接种的有效性。

纽约州早在2019年就取消了针对学龄儿童疫苗接种要求的宗教豁免。流行病学家兼科学记者塞琳·贡德尔称，此后学校的疫苗接种率平均提高了5个百分点。不过，这项要求不适用于在家学习的儿童。

威斯康星州计划为特别脆弱的婴儿从6个月大开始接种疫苗，尽管麻疹疫苗通常从1岁开始接种。自2000年以来，麻疹一直被认为已在美国消除，但一个国际专家委员会将于本周核查这一状态是否仍然有效。

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