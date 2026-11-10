Od początku roku w Stanach Zjednoczonych na odrę zachorowało ponad 5100 osób, a ośmiu pacjentów zmarło. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia w kraju odnotowano trzy zgony. Jak podaje Tagesschau, jest to największe ognisko odry w USA od 35 lat.

W ubiegłym tygodniu stan Wisconsin poinformował o śmierci niemowlęcia na odrę — pierwszym zgonie z powodu tej choroby od dekady. Epidemiolog i profesor University of Wisconsin–Madison Ryan Westergaard wyjaśnił rozprzestrzenianie się wirusa dużą liczbą osób bez wystarczającej ochrony, przez co patogen może znajdować nowych przekaźników.

Spadek poziomu wyszczepialności

Poziom pełnego szczepienia przeciw odrze wśród amerykańskich dzieci w wieku przedszkolnym wynosi nieco ponad 92%. Według materiału wskaźnik powinien być zbliżony do 95%, aby wytworzyć skuteczną odporność zbiorowiskową.

W niektórych wspólnotach religijnych, w tym wśród amiszów i mennonitów, wiele osób już wcześniej odmawiało szczepień. Jednocześnie luki w szczepieniach zwiększyły się także poza takimi społecznościami. Podczas pandemii COVID-19 nie wykonano wielu rutynowych szczepień.

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Sprzeczne sygnały władz

Epidemiolog z Johns Hopkins University William Moss oświadczył, że rząd wysyła sprzeczne sygnały w sprawie szczepień. Według niego minister zdrowia Robert F. Kennedy Jr. zaleca niepotwierdzone metody leczenia odry, w tym antybiotyki, sterydy i witaminy. Kennedy, który wcześniej był jednym z najbardziej znanych krytyków szczepień w USA, obecnie podkreśla skuteczność szczepienia przeciw odrze.

W stanie Nowy Jork już w 2019 roku zniesiono religijne wyjątki od wymogu szczepień dla uczniów. Według epidemiolożki i dziennikarki naukowej Celine Gounder po tym poziom wyszczepialności w szkołach wzrósł średnio o pięć punktów procentowych. Wymóg nie dotyczy jednak dzieci uczących się w domu.

W Wisconsin planowane jest szczepienie szczególnie narażonych niemowląt już od szóstego miesiąca życia, choć zwykle szczepienie przeciw odrze rozpoczyna się od pierwszego roku życia. Odra była uznawana za wyeliminowaną w USA od 2000 roku, jednak międzynarodowa komisja ekspertów ma w tym tygodniu sprawdzić, czy status ten się utrzymuje.

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