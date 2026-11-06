W Polsce Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało sześć osób w sprawie działalności zorganizowanej grupy, która według organów ścigania handlowała środkami anabolicznymi i lekami. Podczas operacji zlikwidowano nielegalne laboratorium i zabezpieczono ponad tysiąc jednostek produktów zawierających substancje anaboliczne oraz innych środków farmaceutycznych o wartości ponad 1 mln złotych. Informuje o tym RMF24.

Przeszukania i aresztowania

Operację przeprowadzono we współpracy z Europolem i Polską Agencją Antydopingową POLADA. Wśród zatrzymanych, według Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, jest szef zorganizowanej grupy. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Funkcjonariusze przeprowadzili 13 przeszukań. Oprócz preparatów zabezpieczyli mienie o przybliżonej wartości 180 tys. złotych. Rzeczniczka biura Monika Przestszelska poinformowała, że podczas operacji zlikwidowano także kanał przemieszczania środków anabolicznych.

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Sprzedaż przez szyfrowane komunikatory

Według informacji śledztwa grupa działała głównie w województwach dolnośląskim i małopolskim. Jej członkowie wykorzystywali szyfrowane komunikatory do reklamowania i sprzedaży nielegalnych anabolików, sterydów i leków.

Według organów ścigania uczestnicy procederu mieli podzielone role: dostarczali towary, reklamowali je, obsługiwali płatności, pakowali i wysyłali przesyłki, a także ukrywali pochodzenie uzyskanych środków. Jak twierdzi śledztwo, do rozliczeń wykorzystywano kryptowaluty, fikcyjne dane osobowe i mechanizmy anonimizacji.

Wśród zabezpieczonych środków były substancje z listy zakazanej przez Światową Agencję Antydopingową: sterydy anaboliczno-androgenne, hormony peptydowe i ich analogi, modulatory hormonów i metabolizmu, a także stymulanty. Zatrzymanym postawiono zarzuty, w tym wprowadzania do obrotu środków anabolicznych i sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób.

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