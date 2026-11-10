德国政府计划在2027年将电动汽车购置补贴计划的资金增加9.17亿欧元，至17.2亿欧元。正如Tagesschau报道，原因是申请国家支持的数量高于预期。

预算将增加逾一倍

在最初的2027年政府预算草案中，该计划获得8.03亿欧元拨款。在拟议调整后，资金将增加逾一倍。

路透社查阅的德国联邦财政部为预算磋商最后阶段准备的修正草案显示了这一点。文件指出，该计划的发展速度明显快于其制定及最初需求规划时的预期。

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额外支出计划由气候与转型基金提供资金。与此同时，根据该文件，支持计划的总规模将保持不变。联邦议院预算委员会应从周四起审议2027年预算草案的最终修正案。

获得支持的条件

5月推出的补贴主要面向低收入和中等收入家庭。支持金额取决于车辆类型、应纳税收入和家庭构成，最高可达6000欧元。

该支持适用于购买或租赁新的电动汽车、部分插电式混合动力汽车，以及配备增程器的电动汽车。公司用车不在该计划覆盖范围内。条件是车辆自2026年1月1日起完成登记。德国政府表示，截至10月初，已有10万名申请人获得该补贴。

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