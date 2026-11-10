Rząd Niemiec planuje zwiększyć finansowanie programu premii na zakup samochodów elektrycznych w 2027 roku o 917 mln euro, do 1,72 mld euro. Jak informuje Tagesschau, powodem jest większa, niż oczekiwano, liczba wniosków o wsparcie państwowe.

Budżet wzrośnie ponad dwukrotnie

W pierwotnym rządowym projekcie budżetu na 2027 rok na program przewidziano 803 mln euro. Po zaproponowanej korekcie finansowanie wzrośnie ponad dwukrotnie.

Wynika to z projektu zmian niemieckiego Federalnego Ministerstwa Finansów na końcowy etap konsultacji budżetowych, z którym zapoznała się agencja Reuters. W dokumencie wskazano, że program rozwija się znacznie bardziej dynamicznie, niż zakładano podczas jego opracowywania i wstępnego planowania potrzeb.

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Dodatkowe wydatki mają zostać sfinansowane z Funduszu Klimatu i Transformacji. Jednocześnie, według dokumentu, łączna wartość programu wsparcia nie ulegnie zmianie. Komisja Budżetowa Bundestagu ma od czwartku rozpatrywać ostateczne zmiany do projektu budżetu na 2027 rok.

Warunki otrzymania wsparcia

Wprowadzona w maju premia jest skierowana przede wszystkim do gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju samochodu, dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz składu rodziny i może sięgnąć 6 tys. euro.

Wsparcie jest dostępne przy zakupie lub leasingu nowych samochodów elektrycznych, wybranych hybryd plug-in, a także samochodów elektrycznych z przedłużaczem zasięgu. Samochody służbowe nie są objęte programem. Warunkiem jest rejestracja pojazdu od 1 stycznia 2026 roku. Według niemieckiego rządu na początku października premię wypłacono 100 tys. wnioskodawców.

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