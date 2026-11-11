Google正在美国通过候补名单开放其实验性AI服务Tabletop测试版的访问权限。该平台可让用户创建可定制的共享空间，与家人和朋友协调计划，The Verge报道。

根据描述创建交互式工具

从视觉设计来看，Tabletop类似于Asana和Monday等工作流程组织服务。同时，它内置了人工智能功能，允许用户根据文本描述创建个性化交互式工具。

应用示例包括储蓄追踪器、分配家务的表格、活动计划、旅行路线、晚餐投票、分摊费用的工具以及锦标赛对阵表。用户可以向空间添加链接、文件和自己的想法，或选择现成模板。

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通过链接协作

Google Labs设计与开发负责人Roman Nurik解释说，创建空间后，可以通过群聊中的链接进行分享。受邀参与者将能够同时在其中工作，类似于共同编辑Google文档。

目前，参与测试仅限于美国18岁及以上的人士。The Verge指出，Google列举的部分使用场景可能涉及儿童或青少年访问，包括用于规划家庭事务。该媒体认为，年龄限制可能仅在服务公开测试期间适用。

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