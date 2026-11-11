В США Google разворачивает доступ по списку ожидания к бета-версии экспериментального ИИ-сервиса Tabletop. Платформа позволяет создавать настраиваемые общие пространства для координации планов с семьей и друзьями, сообщает The Verge.

Интерактивные инструменты по описанию

По визуальному оформлению Tabletop напоминает сервисы для организации рабочих процессов, такие как Asana и Monday. При этом в него встроена функция искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям создавать персонализированные интерактивные инструменты по текстовому описанию.

Среди примеров применения — трекеры сбережений, таблицы для распределения домашних обязанностей, планы мероприятий, маршруты путешествий, опросы по поводу ужина, инструменты для разделения расходов и турнирные сетки. Пользователи могут добавлять в пространство ссылки, файлы и собственные идеи или выбрать готовый шаблон.

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Совместная работа по ссылке

Роман Нурик, руководитель направления дизайна и разработки Google Labs, объяснил, что после создания пространства им можно поделиться по ссылке в групповом чате. Приглашенные участники смогут одновременно работать в нем, подобно совместному документу Google.

Сейчас участие в бета-тестировании ограничено людьми в возрасте от 18 лет в США. The Verge отмечает, что некоторые приведенные Google сценарии использования могут предполагать доступ детей или подростков, в частности для планирования семейных дел. Издание предполагает, что возрастное ограничение может действовать только во время публичного тестирования сервиса.

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