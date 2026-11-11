W USA Google udostępnia, poprzez listę oczekujących, wersję beta eksperymentalnej usługi AI Tabletop. Platforma umożliwia tworzenie konfigurowalnych wspólnych przestrzeni do koordynowania planów z rodziną i przyjaciółmi, informuje The Verge.

Interaktywne narzędzia na podstawie opisu

Pod względem wizualnym Tabletop przypomina usługi do organizacji procesów pracy, takie jak Asana i Monday. Jednocześnie ma wbudowaną funkcję sztucznej inteligencji, która pozwala użytkownikom tworzyć spersonalizowane interaktywne narzędzia na podstawie opisu tekstowego.

Wśród przykładów zastosowań są trackery oszczędności, tabele do podziału obowiązków domowych, plany wydarzeń, trasy podróży, ankiety dotyczące kolacji, narzędzia do dzielenia wydatków i drabinki turniejowe. Użytkownicy mogą dodawać do przestrzeni linki, pliki i własne pomysły albo wybrać gotowy szablon.

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Współpraca przez link

Roman Nurik, szef kierunku projektowania i rozwoju w Google Labs, wyjaśnił, że po utworzeniu przestrzeni można ją udostępnić za pomocą linku w czacie grupowym. Zaproszeni uczestnicy będą mogli jednocześnie w niej pracować, podobnie jak w udostępnionym dokumencie Google.

Obecnie udział w beta-testach jest ograniczony do osób w wieku co najmniej 18 lat w USA. The Verge zauważa, że niektóre wskazane przez Google scenariusze użycia mogą zakładać dostęp dzieci lub nastolatków, w tym do planowania spraw rodzinnych. Publikacja przypuszcza, że ograniczenie wiekowe może obowiązywać wyłącznie podczas publicznego testowania usługi.

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