奥地利因斯布鲁克的一个国际研究团队展示了一种评估量子模拟准确性的方法，该方法应用于一个由51个量子比特组成的系统。当使用常规计算机直接验证结果在实际操作中变得几乎不可能时，该方法能够计算结果的误差界限，ScienceDaily报道。

如何评估准确性

该方法由一个国际团队开发，团队由慕尼黑工业大学的特里斯坦·克拉夫特以及因斯布鲁克大学和奥地利科学院量子光学与量子信息研究所的彼得·措勒领导。慕尼黑工业大学的芭芭拉·克劳斯也参与了这项工作。

研究人员利用实验测量来重建量子系统的实际行为。随后，他们计算重建模型中的不确定性如何影响模拟结果。这使得研究人员能够考虑相互作用中可能存在的偏差、环境影响、涨落、噪声以及测量本身的不确定性。

因此，量子模拟器不仅可以提供单个数值，还可以提供带有表征其准确性的误差界限的结果。量子模拟器是专门的物理系统，旨在重现其他量子系统的行为，其中包括具有大量相互作用粒子的系统。

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在囚禁离子上的验证

研究人员首先在一个由10个囚禁离子组成的系统上验证了该方法。该系统的行为仍可在经典计算机上计算，因此团队将重建模型和计算出的误差界限与独立测量结果进行了比较。

随后，研究人员将该方法应用于由51个囚禁离子组成的链。该实验由马诺吉·乔希和克里斯蒂安·罗斯领导的团队在因斯布鲁克的离子量子模拟器上进行。这一演示表明，该方法也可以应用于复杂得多的量子系统。

下一阶段

该团队正在将这一方法调整用于二维量子模拟器。这类系统能够模拟粒子之间更复杂的相互作用，但随着粒子数量增加，用于独立验证结果的经典计算会变得显著更加困难。这项研究发表在《Physical Review X》期刊上。

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