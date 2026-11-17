Міжнародна група дослідників в Інсбруку, Австрія, продемонструвала метод оцінювання точності квантових симуляцій на системі з 51 кубітом. Підхід дає змогу розраховувати межі похибки результатів, коли їхня пряма перевірка звичайними комп’ютерами стає практично неможливою, повідомляє ScienceDaily.

Як оцінюють точність

Метод розробила міжнародна команда під керівництвом Трістана Крафта з Мюнхенського технічного університету та Петера Цоллера з Університету Інсбрука й Інституту квантової оптики та квантової інформації Австрійської академії наук. У роботі також брала участь Барбара Краус із Мюнхенського технічного університету.

Дослідники використовують експериментальні вимірювання, щоб відтворити фактичну поведінку квантової системи. Потім вони обчислюють, як невизначеність у реконструйованій моделі впливає на результат симуляції. Це дає змогу врахувати можливі відхилення у взаємодіях, вплив середовища, флуктуації, шум і невизначеність самих вимірювань.

У результаті квантовий симулятор може надавати не лише окреме числове значення, а й результат із межами похибки, що характеризують його точність. Квантові симулятори — це спеціалізовані фізичні системи, призначені для відтворення поведінки інших квантових систем, зокрема систем із великою кількістю взаємодіючих частинок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевірка на захоплених іонах

Спершу метод перевірили на системі з десяти захоплених іонів. Її поведінку ще можна розрахувати на класичному комп’ютері, тому команда зіставила реконструйовані моделі та обчислені межі похибки з незалежними вимірюваннями.

Після цього дослідники застосували метод до ланцюжка з 51 захопленого іона. Експеримент провела група під керівництвом Маноджа Джоші та Крістіана Рооса на іонному квантовому симуляторі в Інсбруку. Демонстрація показала, що підхід може працювати і зі значно складнішими квантовими системами.

Наступний етап

Команда адаптує метод для двовимірних квантових симуляторів. Такі системи можуть моделювати складніші взаємодії між частинками, однак зі зростанням кількості частинок класичні обчислення для незалежної перевірки результатів істотно ускладнюються. Дослідження опублікували в журналі Physical Review X.

Читай нас у