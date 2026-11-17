Międzynarodowa grupa badaczy w Innsbrucku w Austrii zaprezentowała metodę oceny dokładności symulacji kwantowych na systemie 51-kubitowym. Podejście umożliwia obliczanie granic błędu wyników, gdy ich bezpośrednia weryfikacja za pomocą zwykłych komputerów staje się praktycznie niemożliwa, informuje ScienceDaily.

Jak ocenia się dokładność

Metodę opracował międzynarodowy zespół pod kierownictwem Tristana Krafta z Politechniki Monachijskiej oraz Petera Zollera z Uniwersytetu w Innsbrucku i Instytutu Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademii Nauk. W pracach uczestniczyła również Barbara Kraus z Politechniki Monachijskiej.

Badacze wykorzystują pomiary eksperymentalne, aby odtworzyć rzeczywiste zachowanie układu kwantowego. Następnie obliczają, jak niepewność w zrekonstruowanym modelu wpływa na wynik symulacji. Pozwala to uwzględnić możliwe odchylenia w oddziaływaniach, wpływ środowiska, fluktuacje, szum oraz niepewność samych pomiarów.

W rezultacie symulator kwantowy może dostarczać nie tylko pojedynczą wartość liczbową, lecz także wynik z granicami błędu charakteryzującymi jego dokładność. Symulatory kwantowe to wyspecjalizowane układy fizyczne przeznaczone do odtwarzania zachowania innych układów kwantowych, w tym układów z dużą liczbą oddziałujących cząstek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Test na uwięzionych jonach

Najpierw metodę przetestowano na układzie dziesięciu uwięzionych jonów. Jego zachowanie można jeszcze obliczyć na klasycznym komputerze, dlatego zespół porównał zrekonstruowane modele i obliczone granice błędu z niezależnymi pomiarami.

Następnie badacze zastosowali metodę do łańcucha 51 uwięzionych jonów. Eksperyment przeprowadziła grupa kierowana przez Manoja Joshiego i Christiana Roosa na jonowym symulatorze kwantowym w Innsbrucku. Demonstracja pokazała, że podejście może działać również w przypadku znacznie bardziej złożonych układów kwantowych.

Kolejny etap

Zespół dostosowuje metodę do dwuwymiarowych symulatorów kwantowych. Takie systemy mogą modelować bardziej złożone oddziaływania między cząstkami, jednak wraz ze wzrostem liczby cząstek klasyczne obliczenia służące niezależnej weryfikacji wyników stają się znacznie trudniejsze. Badanie opublikowano w czasopiśmie Physical Review X.

Czytaj nas na