Международная группа исследователей в Инсбруке, Австрия, продемонстрировала метод оценки точности квантовых симуляций на системе из 51 кубита. Подход позволяет рассчитывать границы погрешности результатов, когда их прямая проверка обычными компьютерами становится практически невозможной, сообщает ScienceDaily.

Как оценивают точность

Метод разработала международная команда под руководством Тристана Крафта из Мюнхенского технического университета и Петера Цоллера из Университета Инсбрука и Института квантовой оптики и квантовой информации Австрийской академии наук. В работе также участвовала Барбара Краус из Мюнхенского технического университета.

Исследователи используют экспериментальные измерения, чтобы воспроизвести фактическое поведение квантовой системы. Затем они вычисляют, как неопределенность в реконструированной модели влияет на результат симуляции. Это позволяет учитывать возможные отклонения во взаимодействиях, влияние среды, флуктуации, шум и неопределенность самих измерений.

В результате квантовый симулятор может предоставлять не только отдельное числовое значение, но и результат с границами погрешности, характеризующими его точность. Квантовые симуляторы — это специализированные физические системы, предназначенные для воспроизведения поведения других квантовых систем, в том числе систем с большим количеством взаимодействующих частиц.

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Проверка на захваченных ионах

Сначала метод проверили на системе из десяти захваченных ионов. Ее поведение еще можно рассчитать на классическом компьютере, поэтому команда сопоставила реконструированные модели и рассчитанные границы погрешности с независимыми измерениями.

После этого исследователи применили метод к цепочке из 51 захваченного иона. Эксперимент провела группа под руководством Маноджа Джоши и Кристиана Рооса на ионном квантовом симуляторе в Инсбруке. Демонстрация показала, что подход может работать и со значительно более сложными квантовыми системами.

Следующий этап

Команда адаптирует метод для двумерных квантовых симуляторов. Такие системы могут моделировать более сложные взаимодействия между частицами, однако с ростом числа частиц классические вычисления для независимой проверки результатов существенно усложняются. Исследование опубликовано в журнале Physical Review X.

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