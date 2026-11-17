美国参议员在有关代理海军部长洪高确认任命的听证会上，提出了水兵自杀未遂、舰艇长期部署、美国与伊朗的战争以及造船业问题。据《国会山报》报道，参议院军事委员会的听证会持续了两个半小时。

洪高自4月起担任海军代理负责人。由于其现役军旅生涯结束后尚未满七年，而联邦法律对此有规定，因此确认其提名还需要获得国会批准。

水兵的心理健康

民主党参议员理查德·布卢门撒尔表示，海军没有向国会提交关于“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰长期部署对水兵及其家属影响的完整、透明报告。洪高回应称，他关心人员，但不决定部署的持续时间。

洪高此前告诉参议员克尔斯滕·吉利布兰德，“亚伯拉罕·林肯”号航母打击群的8名水兵在长期部署期间曾试图自杀。在听证会上，他还证实，自己曾称有关舰上艰苦条件的报道不诚实，并援引了与水兵的交谈。

参议员马克·凯利表示，他的办公室收到有关“乔治·华盛顿”号和“拳师”号两栖戒备群条件的投诉。他说，一名家长称，其孩子因食物短缺和缺少基本卫生用品而体重明显下降，海军陆战队员中也出现了体重下降的情况。

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伊朗、造船业和简报会

参议员塔米·达克沃思多次询问洪高，他是否曾建议国防部长皮特·赫格塞思结束与伊朗的战争，因为这场战争影响海军的战备状态。洪高回答说，赫格塞思知道他对于部队战备和水兵负担的立场。

参议员伊丽莎白·沃伦询问这名官员对霍尔木兹海峡实施海上封锁的每日成本。洪高说，他不知道确切费用；当被问及伊朗袭击美国在巴林的基地后造成的损失规模时，他回答称，尚未完成全面评估。

参议员蒂姆·凯恩还询问洪高，海军是否正考虑在航空母舰上恢复使用蒸汽弹射器，取代电磁飞机发射系统。委员会主席罗杰·威克表示，恢复蒸汽系统不可接受。

两党的参议员都批评五角大楼仅为共和党人举行部分机密简报会。洪高承诺，如果获得确认，他将公开向整个参议院和国会通报情况。

洪高还因未向国会及时提供有关弗吉尼亚级攻击型潜艇“南达科他”号三名负责人被解除职务的信息而受到批评。他表示，对这起险些导致事故的事件的调查仍在进行，并承认自己没有理由为延迟通知立法者辩解。

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