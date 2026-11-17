Senatorowie USA podczas przesłuchania w sprawie zatwierdzenia pełniącego obowiązki sekretarza marynarki wojennej Hunga Cao poruszyli kwestie prób samobójczych wśród marynarzy, długotrwałych rozmieszczeń okrętów, wojny USA z Iranem oraz problemów przemysłu stoczniowego. Jak informuje The Hill, przesłuchanie w senackiej komisji sił zbrojnych trwało dwie i pół godziny.

Cao pełni obowiązki szefa marynarki wojennej od kwietnia. Do zatwierdzenia jego kandydatury potrzebna jest również zgoda Kongresu, ponieważ od zakończenia jego czynnej służby wojskowej nie minęło siedem lat, jak wymaga tego prawo federalne.

Zdrowie psychiczne marynarzy

Demokratyczny senator Richard Blumenthal oświadczył, że marynarka wojenna nie przedstawiła Kongresowi pełnego i przejrzystego raportu o skutkach długotrwałego rozmieszczenia lotniskowca USS Abraham Lincoln dla marynarzy i ich rodzin. Cao odpowiedział, że troszczy się o personel, ale nie ustala długości rozmieszczeń.

Cao wcześniej poinformował senator Kirsten Gillibrand, że ośmiu marynarzy z lotniskowcowej grupy uderzeniowej USS Abraham Lincoln podjęło próby samobójcze podczas długotrwałego rozmieszczenia. Podczas przesłuchania potwierdził również, że nazywał doniesienia o trudnych warunkach na okręcie nieuczciwymi, powołując się na rozmowy z marynarzami.

Senator Mark Kelly powiedział, że jego biuro otrzymuje skargi dotyczące warunków na USS George Washington i w desantowej grupie gotowości Boxer. Według niego jeden z rodziców zgłosił znaczną utratę wagi przez swoje dziecko z powodu braku żywności i podstawowych środków higieny, a także utratę wagi wśród piechoty morskiej.

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Iran, przemysł stoczniowy i briefingi

Senator Tammy Duckworth wielokrotnie pytała Cao, czy doradzał sekretarzowi obrony Pete’owi Hegsethowi zakończenie wojny z Iranem ze względu na jej wpływ na gotowość marynarki wojennej. Cao odpowiedział, że Hegseth zna jego stanowisko w sprawie gotowości sił i obciążenia marynarzy.

Senator Elizabeth Warren zapytała urzędnika o dzienny koszt morskiej blokady Cieśniny Ormuz. Cao powiedział, że nie zna dokładnych kosztów, a zapytany o skalę szkód po irańskich uderzeniach na amerykańską bazę w Bahrajnie, odpowiedział, że pełnej oceny jeszcze nie przeprowadzono.

Senator Tim Kaine również zapytał Cao, czy marynarka wojenna rozważa powrót do katapult parowych na lotniskowcach zamiast elektromagnetycznego systemu startu samolotów. Przewodniczący komisji Roger Wicker oświadczył, że powrót do systemów parowych jest nie do przyjęcia.

Senatorowie obu partii skrytykowali Pentagon za organizowanie niektórych tajnych briefingów wyłącznie dla republikanów. Cao obiecał, że jeśli zostanie zatwierdzony, będzie otwarcie informował cały Senat i Kongres.

Cao spotkał się również z krytyką za nieprzekazanie Kongresowi оперативnych informacji o odwołaniu trzech dowódców atomowego okrętu podwodnego USS South Dakota typu Virginia. Oświadczył, że trwa dochodzenie w sprawie incydentu, który niemal doprowadził do wypadku, i przyznał, że nie ma usprawiedliwienia dla opóźnienia w poinformowaniu ustawodawców.

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