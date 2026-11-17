Сенаторы США во время слушаний по утверждению исполняющего обязанности министра ВМС Хунга Као подняли вопросы попыток самоубийства среди моряков, длительных развертываний кораблей, войны США с Ираном и проблем судостроения. Как сообщает The Hill, слушания в комитете Сената по вооруженным силам длились два с половиной часа.

Као исполняет обязанности главы ВМС с апреля. Для утверждения его кандидатуры также необходимо разрешение Конгресса, поскольку после окончания его активной военной службы не прошло семи лет, как того требует федеральный закон.

Психическое здоровье моряков

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что ВМС не предоставили Конгрессу полный и прозрачный отчет о последствиях длительного развертывания авианосца USS Abraham Lincoln для моряков и их семей. Као ответил, что заботится о личном составе, но не определяет продолжительность развертываний.

Ранее Као сообщил сенатору Кирстен Джиллибранд, что восемь моряков из авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln совершили попытки самоубийства во время длительного развертывания. Во время слушаний он также подтвердил, что называл сообщения о тяжелых условиях на корабле нечестными, ссылаясь на разговоры с моряками.

Сенатор Марк Келли заявил, что его офис получает жалобы на условия на USS George Washington и в амфибийной группе готовности Boxer. По его словам, один из родителей сообщил о значительной потере веса у ребенка из-за нехватки еды и отсутствия базовых средств гигиены, а также о потере веса среди морских пехотинцев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Иран, судостроение и брифинги

Сенатор Тэмми Дакуорт неоднократно спрашивала Као, советовал ли он министру обороны Питу Хегсету завершить войну с Ираном из-за ее влияния на готовность ВМС. Као ответил, что Хегсет знает его позицию относительно готовности сил и нагрузки на моряков.

Сенатор Элизабет Уоррен спросила чиновника о ежедневной стоимости морской блокады Ормузского пролива. Као сказал, что не знает точных расходов, а на вопрос о масштабах ущерба после иранских ударов по американской базе в Бахрейне ответил, что полная оценка еще не проведена.

Сенатор Тим Кейн также спросил Као, рассматривают ли в ВМС возвращение к паровым катапультам на авианосцах вместо электромагнитной системы запуска самолетов. Председатель комитета Роджер Уикер заявил, что возврат к паровым системам неприемлем.

Сенаторы обеих партий раскритиковали Пентагон за проведение некоторых секретных брифингов только для республиканцев. Као пообещал, что в случае утверждения будет открыто информировать весь Сенат и Конгресс.

Као также подвергся критике за непредоставление Конгрессу оперативной информации об отстранении трех руководителей ударной подводной лодки класса Virginia USS South Dakota. Он заявил, что продолжается расследование инцидента, который едва не привел к аварии, и признал, что у него нет оправданий задержке с информированием законодателей.

Читай нас в