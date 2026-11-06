澳大利亚Rugby Australia与橄榄球联盟球员工会就一项新的集体协议产生的争端加剧。澳大利亚橄榄球管理机构绕过工会，直接向球员发出载有其自身提案的信函，《卫报》报道。

绕过工会的信函

球员工会主席汤姆·罗伯逊对Rugby Australia的做法表示失望，尤其是该信函是在澳大利亚国家队赴英国巡回比赛期间发出的。Rugby Australia主席丹尼尔·赫伯特回应称，工会的反提案可能危及澳大利亚橄榄球的未来。

Wallabies在布莱迪斯洛杯中对阵新西兰的最后两场比赛，是根据2023年达成的上一份集体协议进行的最后比赛。在这两场比赛中，澳大利亚队丢了93分。在没有现行协议的情况下，球员可能采取劳工行动，包括抵制与媒体交流或举行抗议活动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

男子和女子球队的条件

Rugby Australia目前的提案 предусматривает提高对男性和女性球员的报酬，并扩大女子国家队Wallaroos的全职就业计划。与此同时，罗伯逊强调，球员正在争取基本保障，特别是在遭遇终结职业生涯的伤病时获得适当保障，以及为男子和女子橄榄球提供公平条件。

赫伯特称，澳大利亚橄榄球运动员已经拥有国际橄榄球中最好的工作条件之一。该报指出，澳大利亚橄榄球联盟的男性球员收入低于橄榄球联赛球员。Rugby Australia还希望保留World Rugby因明年在澳大利亚举办男子世界杯而应支付的近1亿美元中的很大一部分。

与英格兰的比赛

这场争端仍在持续，Wallabies即将在伦敦的Allianz Stadium球场迎战英格兰，该球场也被称为“特威克纳姆”。这将是澳大利亚队在Nations Championship中的四场比赛里的第一场。罗伯逊和赫伯特都在声明中表示，希望双方能够找到解决方案。

关注我们在