Rugby Australia надіслала гравцям пропозицію в обхід профспілки — The Guardian

В Австралії загострився спір між Rugby Australia та Асоціацією гравців у регбі-юніоні щодо нової колективної угоди. Керівний орган австралійського регбі надіслав гравцям лист із власною пропозицією напряму, оминувши профспілку, повідомляє The Guardian.

Лист в обхід профспілки

Президент асоціації гравців Том Робертсон висловив розчарування діями Rugby Australia, зокрема через те, що лист розіслали під час турне збірної Австралії у Великій Британії. Голова Rugby Australia Деніел Герберт у відповідь заявив, що контрпропозиції профспілки можуть поставити під загрозу майбутнє регбі в Австралії.

Два останні матчі Wallabies проти Нової Зеландії в Кубку Бледіслоу стали останніми, що проходили за попередньою колективною угодою, укладеною 2023 року. У цих іграх австралійці пропустили 93 очки. За відсутності чинної угоди гравці можуть вдатися до трудових акцій, зокрема бойкотувати спілкування з медіа або проводити протести.

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Умови для чоловічих і жіночих команд

Чинна пропозиція Rugby Australia передбачає збільшення виплат чоловікам і жінкам та розширення програми повної зайнятості для жіночої збірної Wallaroos. Водночас Робертсон наголосив, що гравці домагаються базових гарантій, зокрема належного покриття у разі травм, які завершують кар'єру, а також справедливих умов для чоловічого й жіночого регбі.

Герберт стверджує, що австралійські регбісти вже мають одні з найкращих умов праці у міжнародному регбі. Видання зазначає, що чоловіки в австралійському регбі-юніоні заробляють менше за гравців у регбіліг. Rugby Australia також прагне зберегти значну частину майже 100 млн доларів, які World Rugby має виплатити за проведення в Австралії чоловічого Кубка світу наступного року.

Матч з Англією

Суперечка триває напередодні матчу Wallabies проти Англії на лондонському стадіоні Allianz Stadium, відомому також як «Твікенем». Це буде перша з чотирьох ігор австралійської команди в Nations Championship. І Робертсон, і Герберт у своїх заявах висловили сподівання, що сторонам вдасться знайти рішення.

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