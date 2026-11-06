W Australii zaostrzył się spór między Rugby Australia a Stowarzyszeniem Zawodników Rugby Union dotyczący nowej umowy zbiorowej. Organ zarządzający australijskim rugby wysłał zawodnikom list z własną propozycją bezpośrednio, z pominięciem związku zawodowego, informuje The Guardian.

List z pominięciem związku zawodowego

Prezes stowarzyszenia zawodników Tom Robertson wyraził rozczarowanie działaniami Rugby Australia, w szczególności dlatego, że list rozesłano podczas tournée reprezentacji Australii w Wielkiej Brytanii. Przewodniczący Rugby Australia Daniel Herbert odpowiedział, że kontrpropozycje związku zawodowego mogą zagrozić przyszłości rugby w Australii.

Dwa ostatnie mecze Wallabies z Nową Zelandią w Pucharze Bledisloe były ostatnimi rozgrywanymi na mocy poprzedniej umowy zbiorowej, zawartej w 2023 roku. W tych spotkaniach Australijczycy stracili 93 punkty. Wobec braku obowiązującej umowy zawodnicy mogą podjąć akcje protestacyjne, w tym bojkotować kontakty z mediami lub organizować protesty.

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Warunki dla drużyn męskich i żeńskich

Obecna propozycja Rugby Australia przewiduje zwiększenie wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet oraz rozszerzenie programu pełnego zatrudnienia dla kobiecej reprezentacji Wallaroos. Jednocześnie Robertson podkreślił, że zawodnicy domagają się podstawowych gwarancji, w tym odpowiedniego zabezpieczenia w przypadku urazów kończących karierę, a także sprawiedliwych warunków dla rugby męskiego i kobiecego.

Herbert twierdzi, że australijscy rugbiści już mają jedne z najlepszych warunków pracy w międzynarodowym rugby. Publikacja zauważa, że mężczyźni w australijskim rugby union zarabiają mniej niż zawodnicy rugby league. Rugby Australia chce również zachować znaczną część niemal 100 mln dolarów, które World Rugby ma wypłacić za organizację w Australii męskiego Pucharu Świata w przyszłym roku.

Mecz z Anglią

Spór trwa przed meczem Wallabies z Anglią na londyńskim stadionie Allianz Stadium, znanym również jako Twickenham. Będzie to pierwsze z czterech spotkań australijskiej drużyny w Nations Championship. Zarówno Robertson, jak i Herbert wyrazili w swoich oświadczeniach nadzieję, że stronom uda się znaleźć rozwiązanie.

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