В Австралии обострился спор между Rugby Australia и Ассоциацией игроков в регби-юнион по поводу нового коллективного соглашения. Руководящий орган австралийского регби направил игрокам письмо с собственным предложением напрямую, обойдя профсоюз, сообщает The Guardian.

Письмо в обход профсоюза

Президент ассоциации игроков Том Робертсон выразил разочарование действиями Rugby Australia, в частности тем, что письмо разослали во время турне сборной Австралии по Великобритании. Председатель Rugby Australia Дэниел Герберт в ответ заявил, что контрпредложения профсоюза могут поставить под угрозу будущее регби в Австралии.

Два последних матча Wallabies против Новой Зеландии в Кубке Бледислоу стали последними, которые проводились по предыдущему коллективному соглашению, заключенному в 2023 году. В этих играх австралийцы пропустили 93 очка. При отсутствии действующего соглашения игроки могут прибегнуть к трудовым акциям, в том числе бойкотировать общение со СМИ или проводить протесты.

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Условия для мужских и женских команд

Действующее предложение Rugby Australia предусматривает увеличение выплат мужчинам и женщинам, а также расширение программы полной занятости для женской сборной Wallaroos. В то же время Робертсон подчеркнул, что игроки добиваются базовых гарантий, в частности надлежащего покрытия в случае травм, завершающих карьеру, а также справедливых условий для мужского и женского регби.

Герберт утверждает, что австралийские регбисты уже имеют одни из лучших условий труда в международном регби. Издание отмечает, что мужчины в австралийском регби-юнион зарабатывают меньше, чем игроки в регби-лиг. Rugby Australia также стремится сохранить значительную часть почти 100 млн долларов, которые World Rugby должна выплатить за проведение в Австралии мужского Кубка мира в следующем году.

Матч с Англией

Спор продолжается накануне матча Wallabies против Англии на лондонском стадионе Allianz Stadium, также известном как «Твикенем». Это будет первая из четырех игр австралийской команды в Nations Championship. И Робертсон, и Герберт в своих заявлениях выразили надежду, что сторонам удастся найти решение.

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