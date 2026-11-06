Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что территорию страны нельзя использовать в качестве плацдарма для нападений на соседние государства. Багдад также подчеркнул необходимость строгого уважения государственного суверенитета.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, стороны обсудили региональную ситуацию и подчеркнули важность сотрудничества для преодоления текущих вызовов. Аль-Заиди заявил, что регулярные консультации между Багдадом и Вашингтоном по вопросам общего интереса важны, а мирные решения и конструктивный диалог необходимы для сохранения безопасности в регионе.

Усиление военного присутствия

В тот же день Министерство обороны Ирака объявило об усилении группировки войск на оборонительной линии Рава—Хатра на западе страны. Представитель ведомства генерал-майор Яхья Расул Абдулла сообщил, что подразделения оперативных командований Джазира и Западная Ниневия укрепляют позиции для поддержания безопасности в районе Джазира к северу от Евфрата и в направлении провинций Ниневия и Салах-эд-Дин.

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По его словам, военные должны обезопасить пустынные районы, преследовать остатки боевиков и не допустить использования пустыни в качестве убежища. Развертывание также должно обеспечить более короткий маршрут для гражданского и коммерческого транспорта, поддержав инвестиционную и сельскохозяйственную деятельность.

Ставка на оборонное производство

Аль-Заиди также посетил Комиссию оборонной промышленности в Багдаде, где осмотрел изготовленное или модернизированное оборудование. Среди него были боеприпасы, легкое, среднее и тяжелое вооружение, беспилотные системы и средства наблюдения.

Глава правительства поручил привлекать частный сектор и расширять партнерства со специализированными компаниями. Он заявил, что развитие современной оборонной промышленности является составляющей национального суверенитета и должно уменьшить зависимость Ирака от иностранных поставок вооружений и военной техники.

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