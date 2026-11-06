Premier Iraku Ali al-Zaidi podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem oświadczył, że terytorium kraju nie może być wykorzystywane jako przyczółek do ataków na sąsiednie państwa. Bagdad podkreślił również konieczność ścisłego poszanowania suwerenności państwowej.

Jak podaje Asharq Al-Awsat, strony omówiły sytuację regionalną i podkreśliły znaczenie współpracy w przezwyciężaniu aktualnych wyzwań. Al-Zaidi oświadczył, że regularne konsultacje między Bagdadem a Waszyngtonem w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania są ważne, a pokojowe rozwiązania i konstruktywny dialog są potrzebne do zachowania bezpieczeństwa w regionie.

Wzmocnienie obecności wojskowej

Tego samego dnia Ministerstwo Obrony Iraku ogłosiło wzmocnienie zgrupowania wojsk na linii obronnej Rawa–Hatra na zachodzie kraju. Rzecznik resortu, generał major Yahya Rasoul Abdullah, poinformował, że jednostki dowództw operacyjnych Al-Dżazira i Zachodnia Niniwa wzmacniają pozycje, aby utrzymać bezpieczeństwo w rejonie Al-Dżazira na północ od Eufratu oraz w kierunku prowincji Niniwa i Salah ad-Din.

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Według niego wojsko ma zabezpieczyć obszary pustynne, ścigać pozostałości bojowników i nie dopuścić do wykorzystywania pustyni jako schronienia. Rozmieszczenie sił ma także zapewnić krótszą trasę dla transportu cywilnego i komercyjnego, wspierając działalność inwestycyjną i rolniczą.

Stawianie na produkcję obronną

Al-Zaidi odwiedził również Komisję Przemysłu Obronnego w Bagdadzie, gdzie obejrzał wyprodukowany lub zmodernizowany sprzęt. Wśród niego znalazły się amunicja, broń lekka, średnia i ciężka, systemy bezzałogowe oraz środki obserwacji.

Szef rządu polecił angażować sektor prywatny i rozszerzać partnerstwa z wyspecjalizowanymi firmami. Oświadczył, że rozwój nowoczesnego przemysłu obronnego jest elementem suwerenności narodowej i ma zmniejszyć zależność Iraku od zagranicznych dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

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