伊拉克总理阿里·扎伊迪在与美国总统唐纳德·特朗普通电话时表示，不能将该国领土用作袭击邻国的跳板。巴格达还强调，必须严格尊重国家主权。

据《Asharq Al-Awsat》报道，双方讨论了地区局势，并强调合作应对当前挑战的重要性。扎伊迪表示，巴格达与华盛顿就共同关切问题进行定期磋商十分重要，而和平解决方案和建设性对话是维护地区安全所必需的。

加强军事存在

同一天，伊拉克国防部宣布加强该国西部拉瓦—哈特拉防线的兵力部署。该部门发言人、少将叶海亚·拉苏尔·阿卜杜拉表示，贾济拉和西尼尼微作战司令部的部队正在加强阵地，以维护幼发拉底河以北贾济拉地区以及通往尼尼微省和萨拉赫丁省方向的安全。

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他表示，军方必须保障沙漠地区安全，追击残余武装分子，并防止沙漠被用作藏身之处。此次部署还将为民用和商业运输提供更短路线，支持投资和农业活动。

押注国防生产

扎伊迪还访问了巴格达的国防工业委员会，视察了制造或现代化改造的装备，其中包括弹药、轻型、中型和重型武器、无人系统以及监视设备。

政府首脑指示吸引私营部门参与，并扩大与专业公司的合作伙伴关系。他表示，发展现代国防工业是国家主权的组成部分，并应减少伊拉克对外国武器和军事装备供应的依赖。

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