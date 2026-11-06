波兰众议院否决了对内政与行政部长马尔钦·凯尔温斯基的不信任动议。法律与公正党发起了要求其下台的动议，RMF24报道。

反对派的指控

法律与公正党代表帕维乌·赫雷尼亚克表示，在凯尔温斯基领导下，内政与行政部据称已成为与反对派、媒体、独立机构和公民团体进行政治斗争的工具。他还声称，部长的行为损害了公民对执法机构的信任。

PiS副主席普热梅斯瓦夫·恰尔内克在辩论期间指责部长在宪法法庭附近发生的事件中动用警察。据他所说，来自不同地区的逾1000名执法人员抵达华沙，却不知道自己需要执行哪些任务。

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部长的回应和政府立场

凯尔温斯基称此次投票是第三次试图促成其下台，并表示他将此视为对自己在前任之后整顿该部门事务工作的评价。对于警方在宪法法庭附近驻守一事，部长表示，执法人员在那里是为了保护建筑物、维护法治并保障抗议者的安全。

部长还表示，波兰警察目前共有10.4万名警员，职位空缺数量比上一届政府时期少一半。据他所说，中央网络犯罪打击局的员工数量是2023年的四倍。总理唐纳德·图斯克为凯尔温斯基辩护，表示他将继续担任该职务。

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