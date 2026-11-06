Sejm Polski odrzucił wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Z wnioskiem o jego odwołanie wystąpiła partia Prawo i Sprawiedliwość, informuje RMF24.

Zarzuty opozycji

Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Paweł Hreniak oświadczył, że pod kierownictwem Kierwińskiego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji miało rzekomo stać się narzędziem politycznej walki z opozycją, mediami, niezależnymi instytucjami i stowarzyszeniami obywatelskimi. Twierdził również, że działania ministra podważają zaufanie obywateli do służb mundurowych.

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek podczas debaty oskarżył ministra o wykorzystanie policjantów podczas wydarzeń w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego. Według niego do Warszawy z różnych regionów przybyło ponad tysiąc funkcjonariuszy, którzy nie wiedzieli, jakie zadania mają wykonywać.

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Odpowiedź ministra i stanowisko rządu

Kierwiński nazwał głosowanie trzecią próbą doprowadzenia do jego odwołania i oświadczył, że traktuje je jako ocenę swojej pracy nad uporządkowaniem spraw w resorcie po poprzednikach. W sprawie obecności policji w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego minister powiedział, że funkcjonariusze są tam w celu ochrony budynku, przestrzegania prawa i zapewnienia bezpieczeństwa protestującym.

Minister oświadczył również, że polska policja liczy obecnie 104 tysiące funkcjonariuszy, a liczba wakatów jest dwukrotnie niższa niż za poprzedniej władzy. Według niego Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma czterokrotnie więcej pracowników niż w 2023 roku. Premier Donald Tusk stanął w obronie Kierwińskiego, oświadczając, że będzie on nadal pełnił swoją funkcję.

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