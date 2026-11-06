Сейм Польши отклонил вотум недоверия министру внутренних дел и администрации Марцину Кервиньскому. Инициатором его отставки выступила партия «Право и справедливость», сообщает RMF24.

Обвинения оппозиции

Представитель «Права и справедливости» Павел Хреняк заявил, что при руководстве Кервиньского Министерство внутренних дел и администрации якобы стало инструментом политической борьбы с оппозицией, СМИ, независимыми учреждениями и общественными объединениями. Он также утверждал, что действия министра подрывают доверие граждан к силовым структурам.

Заместитель председателя PiS Пшемыслав Чарнек во время дебатов обвинил министра в использовании полицейских во время событий возле Конституционного трибунала. По его словам, в Варшаву из разных регионов прибыли более тысячи правоохранителей, которые не знали, какие задачи должны выполнять.

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Ответ министра и позиция правительства

Кервиньский назвал голосование третьей попыткой добиться его отставки и заявил, что расценивает его как оценку своей работы по наведению порядка в ведомстве после предшественников. По поводу присутствия полиции возле Конституционного трибунала министр заявил, что правоохранители находятся там для защиты здания, соблюдения законности и безопасности протестующих.

Министр также заявил, что численность польской полиции сейчас составляет 104 тысячи полицейских, а количество вакансий вдвое меньше, чем при предыдущей власти. По его словам, в Центральном бюро по борьбе с киберпреступностью сотрудников вчетверо больше, чем в 2023 году. Премьер-министр Дональд Туск выступил в защиту Кервиньского, заявив, что тот продолжит работу на должности.

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