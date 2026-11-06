Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в Сейме во время дебатов по инициированному партией «Право и справедливость» (PiS) вотуму недоверия министру внутренних дел и администрации Марцину Кервиньскому. Глава правительства защитил министра и раскритиковал оппозицию.

Заявление Туска в Сейме

Как сообщает Interia, Туск обратился к политикам PiS, которые называют последние события вокруг Конституционного трибунала государственным переворотом. По его словам, он считает такие заявления гротескными, а поведение оппозиции — уже не смешным, а грустным.

Премьер также заявил, что в ближайшее время политики оппозиции увидят, как граждане оценивают их действия.

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Защита Кервиньского

Туск связал требования PiS об отставке Кервиньского с решениями министра после вступления в должность. По словам премьера, Кервиньский стал для представителей партии трудной для восприятия фигурой, поскольку начал, как выразился Туск, «вытаскивать преступников», в том числе тех, кто пытался спрятаться «в самой темной норе».

В этом контексте глава польского правительства упомянул Мацея Вонсика и Мариуша Каминьского. Туск заявил, что они хорошо знают, о чем он говорит.

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