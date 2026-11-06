Premier Polski Donald Tusk wystąpił w Sejmie podczas debaty nad zainicjowanym przez partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Szef rządu bronił ministra i skrytykował opozycję.

Wystąpienie Tuska w Sejmie

Jak informuje Interia, Tusk zwrócił się do polityków PiS, którzy nazywają ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego zamachem stanu. Jego zdaniem takie wypowiedzi są groteskowe, a zachowanie opozycji nie jest już śmieszne, lecz smutne.

Premier oświadczył także, że w najbliższym czasie politycy opozycji zobaczą, jak obywatele oceniają ich działania.

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Obrona Kierwińskiego

Tusk powiązał żądania PiS dotyczące dymisji Kierwińskiego z decyzjami ministra po objęciu stanowiska. Według premiera Kierwiński stał się dla przedstawicieli partii postacią trudną do zaakceptowania, ponieważ zaczął, jak ujął to Tusk, „wyciągać przestępców”, w tym tych, którzy próbowali ukryć się „w najciemniejszej norze”.

W tym kontekście szef polskiego rządu wspomniał Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Tusk stwierdził, że dobrze wiedzą, o czym mówi.

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