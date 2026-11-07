W Brazylii prezes Najwyższego Sądu Federalnego Edson Fachin dał Prokuraturze Generalnej 15 dni na odpowiedź na wnioski Policji Federalnej dotyczące kontynuowania śledztwa w sprawie Banco Master. Decyzję podjął 4 listopada 2026 roku, informuje The Rio Times.

Wnioski policji

Główny wniosek dotyczy domniemanego oszustwa w transakcjach między Banco Master a Banco de Brasília (BRB), bankiem należącym do rządu Dystryktu Federalnego. Policja Federalna wnioskuje o kolejne 60 dni na zakończenie ekspertyz i dodatkowych czynności śledczych.

Drugi wniosek przewiduje przedłużenie o 90 dni odrębnego śledztwa w sprawie finansowania filmu Dark Horse o byłym prezydencie Brazylii Jairze Bolsonaro. Według śledczych film mógł być częściowo finansowany ze środków powiązanych z byłym kontrolującym właścicielem Banco Master, Danielem Vorcaro.

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Ustalenia śledztwa

28 października do Najwyższego Sądu Federalnego wpłynął częściowy raport Policji Federalnej liczący ponad 700 stron. Policja poinformowała o postawieniu zarzutów Vorcaro, byłemu prezesowi BRB Paulo Henrique Coście, byłemu partnerowi Banco Master Augusto Limie oraz 12 innym osobom za oszukańcze zarządzanie instytucją finansową, udział w organizacji przestępczej i pranie pieniędzy.

Według policji dotychczas odnotowane straty wynoszą około 2,7 mld reali brazylijskich. Prawnicy Vorcaro zaprzeczają, że transakcje spowodowały straty dla BRB, i twierdzą, że oficjalna ekspertyza tego nie stwierdziła. Prokuratura Generalna musi ustalić, czy poprzeć zarzuty postawione przez policję, czy też potrzebne są dodatkowe czynności śledcze.

Status materiałów sprawy

Materiały operacji Compliance Zero, jak policja nazywa śledztwo dotyczące Banco Master, tymczasowo pozostają w dyspozycji prezesa Najwyższego Sądu Federalnego przez okres do 90 dni od 12 września. Decyzja ta jest związana ze wzmiankami o sędziach w dokumentach zebranych przez policję. Plenum sądu ma zdecydować, jak rozpatrywać materiały dotyczące członków sądu.

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