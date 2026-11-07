在巴西，联邦最高法院院长埃德松·法钦给予总检察院15天时间，就联邦警察有关延长 Banco Master 调查的请求作出答复。他于2026年11月4日作出这一决定，The Rio Times报道。

警方请求

主要请求涉及 Banco Master 与巴西利亚银行（BRB）之间交易中涉嫌欺诈的问题。BRB是一家由联邦区政府拥有的银行。联邦警察要求再延长60天，以完成鉴定和额外的调查行动。

第二项请求规定，将针对有关前巴西总统雅伊尔·博索纳罗的电影《Dark Horse》融资的单独调查延长90天。调查人员称，该影片可能部分由与 Banco Master 前控股股东丹尼尔·沃尔卡罗有关的资金资助。

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调查结论

10月28日，一份超过700页的联邦警察部分报告提交至联邦最高法院。警方表示，已对沃尔卡罗、BRB前总裁保罗·恩里克·科斯塔、Banco Master 前合伙人奥古斯托·利马以及另外12人提出指控，罪名包括欺诈性管理金融机构、参与犯罪组织和洗钱。

警方称，目前已记录的损失约为27亿巴西雷亚尔。沃尔卡罗的律师否认这些交易给BRB造成损失，并表示官方鉴定并未确认这一点。总检察院必须决定是否支持警方提出的指控，或是否需要采取额外调查行动。

案件材料状态

警方对 Banco Master 的调查称为“Compliance Zero”行动，其材料暂时由联邦最高法院院长保管，自9月12日起最长90天。这一决定与警方收集的文件中提及法官有关。法院全体会议必须决定如何处理涉及法院成员的材料。

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