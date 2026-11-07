В Бразилии председатель Федерального верховного суда Эдсон Фашин предоставил Генеральной прокуратуре 15 дней для ответа на запросы Федеральной полиции о продолжении расследования по делу Banco Master. Решение он принял 4 ноября 2026 года, сообщает The Rio Times.

Запросы полиции

Основной запрос касается предполагаемого мошенничества в операциях между Banco Master и Banco de Brasília (BRB) — банком, принадлежащим правительству Федерального округа. Федеральная полиция запрашивает еще 60 дней для завершения экспертиз и дополнительных следственных действий.

Второй запрос предусматривает продление на 90 дней отдельного расследования финансирования фильма Dark Horse о бывшем президенте Бразилии Жаире Болсонару. По данным следователей, лента могла частично финансироваться средствами, связанными с бывшим контролирующим владельцем Banco Master Даниэлем Воркаро.

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Выводы следствия

28 октября в Федеральный верховный суд поступил частичный отчет Федеральной полиции объемом более 700 страниц. Полиция сообщила о предъявлении обвинений Воркаро, бывшему президенту BRB Паулу Энрике Косте, бывшему партнеру Banco Master Аугусту Лиме и еще 12 лицам в мошенническом управлении финансовым учреждением, участии в преступной организации и отмывании средств.

По данным полиции, уже зафиксированные убытки составляют около 2,7 млрд бразильских реалов. Адвокаты Воркаро отрицают, что операции причинили убытки BRB, и заявляют, что официальная экспертиза этого не установила. Генеральная прокуратура должна определить, поддерживать ли выдвинутые полицией обвинения или необходимы дополнительные следственные действия.

Статус материалов дела

Материалы операции Compliance Zero, как полиция называет расследование в отношении Banco Master, временно остаются в распоряжении председателя Федерального верховного суда на срок до 90 дней с 12 сентября. Это решение связано с упоминаниями судей в документах, собранных полицией. Пленум суда должен решить, как рассматривать материалы, касающиеся членов суда.

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