Голова суду Бразилії Фашин дав прокурорам 15 днів у справі Banco Master — The Rio Times

У Бразилії голова Верховного федерального суду Едсон Фашин надав Генеральній прокуратурі 15 днів для відповіді на запити Федеральної поліції щодо продовження розслідування Banco Master. Рішення він ухвалив 4 листопада 2026 року, повідомляє The Rio Times.

Запити поліції

Основний запит стосується ймовірного шахрайства в операціях між Banco Master та Banco de Brasília (BRB) — банком, що належить уряду Федерального округу. Федеральна поліція просить ще 60 днів для завершення експертиз і додаткових слідчих дій.

Другий запит передбачає продовження на 90 днів окремого розслідування щодо фінансування фільму Dark Horse про колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару. За даними слідчих, стрічка могла частково фінансуватися коштами, пов’язаними з колишнім контролюючим власником Banco Master Даніелем Воркаро.

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Висновки слідства

28 жовтня до Верховного федерального суду надійшов частковий звіт Федеральної поліції обсягом понад 700 сторінок. Поліція повідомила про висунення обвинувачень Воркаро, колишньому президентові BRB Паулу Енріке Кості, колишньому партнерові Banco Master Аугусту Лімі та ще 12 особам у шахрайському управлінні фінансовою установою, участі у злочинній організації та відмиванні коштів.

За даними поліції, вже зафіксовані збитки становлять близько 2,7 млрд бразильських реалів. Адвокати Воркаро заперечують, що операції спричинили збитки для BRB, та заявляють, що офіційна експертиза цього не встановила. Генеральна прокуратура має визначити, чи підтримувати висунуті поліцією обвинувачення, чи потрібні додаткові слідчі дії.

Статус матеріалів справи

Матеріали операції Compliance Zero, як поліція називає розслідування щодо Banco Master, тимчасово залишаються у розпорядженні голови Верховного федерального суду на строк до 90 днів від 12 вересня. Це рішення пов’язане зі згадками про суддів у документах, зібраних поліцією. Пленум суду має вирішити, як розглядати матеріали, що стосуються членів суду.

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