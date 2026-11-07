Żydowscy studenci żądają przeprosin od byłej minister Roth — Der Spiegel

W Niemczech przewodniczący Związku Żydowskich Studentów Niemiec (JSUD) Ron Dekel zażądał publicznych przeprosin od byłej minister kultury Claudii Roth po jej występie w podcaście Thilo Junga. Jak informuje Der Spiegel, Dekel skrytykował jej wypowiedzi dotyczące historycznej odpowiedzialności Niemiec i Izraela.

Żądanie przeprosin

Dekel nazwał wypowiedzi Roth niepokojącymi i oświadczył, że był wstrząśnięty po obejrzeniu nagrania podcastu. Jego zdaniem Roth wzywała do uwolnienia się od niemieckiej historycznej winy w czasie, gdy antysemityzm w niemieckim społeczeństwie osiągnął rekordowy poziom. Na Instagramie powiedział również, że nie spodziewał się takich słów po polityczce, i porównał jej retorykę z retoryką Alternatywy dla Niemiec.

W wywiadzie dla Jüdische Allgemeine Dekel powiedział, że Roth, wspominając o swoich zagranicznych przyjaciołach, pośrednio stwarzała wrażenie, iż należy uwolnić się od niemieckiej winy, aby otwarcie krytykować Izrael. Oświadczył również, że w jej stanowisku istnieje luka dotycząca antysemityzmu związanego z Izraelem.

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Stanowisko Claudii Roth

Roth odrzuciła twierdzenia, że umniejsza historyczną odpowiedzialność Niemiec. W komentarzu dla magazynu Stern stwierdziła, że takie przypuszczenia są całkowicie niedopuszczalne. Jak powiedziała, w podcaście jedynie przytoczyła słowa przyjaciół, którzy pytali, kiedy będzie mogła uwolnić się od historycznej winy lub inaczej sobie z nią radzić, a nie podzielała tego stanowiska.

Polityczka podkreśliła, że rozważanie zbrodni niemieckiej historii oraz trwała odpowiedzialność z nich wynikająca należały do najważniejszych kwestii przez całe jej życie polityczne.

W tym samym podcaście Roth nazwała również błędem swoje wcześniejsze wypowiedzi o wojnie w Gazie po ceremonii wręczenia nagród Berlinale. Powiedziała, że wówczas doświadczała niewiarygodnej presji ze strony Rady Centralnej. Z otoczenia Centralnej Rady Żydów, według Stern, w odpowiedzi oświadczono, że Roth w walce z polityczną nieistotnością najwyraźniej jest gotowa stosować wszelkie środki. Dekel ze swojej strony stwierdził, że jej słowa o rzekomym wpływie Centralnej Rady Żydów na niemiecką politykę powielają dawne antysemickie narracje spiskowe.

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