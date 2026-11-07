Еврейские студенты требуют извинений от бывшей министра Рот — Der Spiegel

В Германии председатель Союза еврейских студентов Германии (JSUD) Рон Декель потребовал публичных извинений от бывшей министра культуры Клаудии Рот после ее выступления в подкасте Тило Юнга. Как сообщает Der Spiegel, Декель раскритиковал ее высказывания об исторической ответственности Германии и Израиле.

Требование извинений

Декель назвал заявления Рот тревожными и заявил, что был потрясен после просмотра видео с подкастом. По его мнению, Рот призывала освободиться от немецкой исторической вины в период, когда антисемитизм в немецком обществе достиг рекордного уровня. В Instagram он также заявил, что не ожидал таких слов от политикессы, и сравнил ее риторику с риторикой «Альтернативы для Германии».

В интервью Jüdische Allgemeine Декель сказал, что Рот, упоминая своих иностранных друзей, косвенно создавала впечатление, будто от немецкой вины следует освободиться, чтобы открыто критиковать Израиль. Он также заявил, что в ее позиции есть пробел в отношении антисемитизма, связанного с Израилем.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция Клаудии Рот

Рот отвергла утверждения о том, что она преуменьшает историческую ответственность Германии. В комментарии журналу Stern она заявила, что такие предположения абсолютно неприемлемы. По ее словам, в подкасте она лишь пересказала слова друзей, которые спрашивали, когда она сможет освободиться от исторической вины или иначе с ней обращаться, а не разделяла эту позицию.

Политикесса подчеркнула, что осмысление преступлений немецкой истории и постоянная ответственность, вытекающая из этого, были одними из важнейших вопросов на протяжении всей ее политической жизни.

В том же подкасте Рот также назвала ошибкой свои предыдущие заявления о войне в Газе после церемонии вручения наград Берлинале. Она сказала, что тогда испытывала невероятное давление со стороны Центрального совета. Из окружения Центрального совета евреев, по данным Stern, в ответ заявили, что Рот в борьбе с политической незначительностью, очевидно, готова применять любые средства. Декель, со своей стороны, заявил, что ее слова о якобы влиянии Центрального совета евреев на немецкую политику воспроизводят старые антисемитские конспирологические нарративы.

Читай нас в