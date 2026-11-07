犹太学生要求前部长罗特道歉——《明镜周刊》

在德国，德国犹太学生联合会（JSUD）主席罗恩·德克尔在克劳迪娅·罗特做客蒂洛·荣格的播客后，要求这名前文化部长公开道歉。正如《明镜周刊》报道的那样，德克尔批评了她关于德国历史责任和以色列的言论。

要求道歉

德克尔称罗特的言论令人担忧，并表示自己在观看播客视频后感到震惊。在他看来，罗特在德国社会中的反犹主义达到创纪录水平之际，呼吁摆脱德国的历史罪责。他还在Instagram上表示，自己没有预料到一名政治人物会说出这样的话，并将她的言辞与德国选择党的言辞相提并论。

德克尔在接受《犹太总汇报》采访时表示，罗特提及她的外国朋友时，间接给人留下这样一种印象：为了公开批评以色列，应当摆脱德国的罪责。他还表示，她的立场在与以色列相关的反犹主义问题上存在缺失。

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克劳迪娅·罗特的立场

罗特否认了她淡化德国历史责任的说法。她在向《明星》杂志发表评论时表示，这样的推测完全不可接受。她称，在播客中，她只是转述了朋友的话，他们问她何时能够摆脱历史罪责，或者以不同方式处理这种罪责，而她并不认同这一立场。

这名政治人物强调，对德国历史罪行的反思以及由此产生的持续责任，是她整个政治生涯中最重要的问题之一。

在同一档播客中，罗特还称，她在柏林电影节颁奖典礼后就加沙战争发表的先前言论是一个错误。她说，当时她承受了来自中央委员会的难以置信的压力。据《明星》杂志报道，犹太人中央委员会周边人士回应称，罗特在对抗政治上的无足轻重时，显然准备使用任何手段。德克尔则表示，她关于犹太人中央委员会据称影响德国政治的言论，重现了旧有的反犹主义阴谋论叙事。

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