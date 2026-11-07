Sąd w Seulu w Korei Południowej wydał nakaz aresztowania mężczyzny po sześćdziesiątce, podejrzanego o zabójstwo byłej dziewczyny. Decyzję podjął sędzia Park Seok-geun z Zachodniego Sądu Okręgowego w Seulu, powołując się na ryzyko, że podejrzany może uciec, podaje Korea Herald.

Okoliczności sprawy

Mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa kobiety po siedemdziesiątce w jego mieszkaniu w Bulgwang-dong, w dzielnicy Eunpyeong w Seulu. Podczas posiedzenia w sprawie tymczasowego aresztowania nie odpowiedział na pytania dziennikarzy, w tym dotyczące motywu.

Policja znalazła podejrzanego nieprzytomnego obok ciała kobiety wkrótce po incydencie. Został przewieziony do szpitala, aby otrzymać pilną pomoc, a następnego dnia po wypisaniu go ze szpitala został zatrzymany. Podczas przesłuchania w dużej mierze przyznał się do postawionych mu zarzutów, zaznacza publikacja.

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Zarzuty dotyczące stalkingu

Według śledczych kobieta przez długi czas była nękana przez podejrzanego. Od września 2024 roku do dnia śmierci czterokrotnie składała na policji skargi dotyczące stalkingu.

Po jej trzecim zgłoszeniu 18 lipca policja zatrzymała mężczyznę za naruszenie zakazu zbliżania się. Według śledczych przyszedł on do mieszkania kobiety i dusił ją. Policja wystąpiła o wydanie nakazu aresztowania, jednak prokuratura odmówiła, powołując się na raka płuc w czwartym stadium u mężczyzny oraz potrzebę dalszego śledztwa.

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