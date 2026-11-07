Суд Сеула выдал ордер на арест подозреваемого в убийстве — Korea Herald

Суд в Сеуле, Южная Корея, выдал ордер на арест мужчины примерно 60 лет, подозреваемого в убийстве бывшей девушки. Решение принял судья Западного окружного суда Сеула Пак Сок Кын, сославшись на риск того, что подозреваемый может скрыться, сообщает Korea Herald.

Обстоятельства дела

Мужчине предъявили обвинение в убийстве женщины примерно 70 лет в его жилище в районе Пульгван-дон округа Ынпхён в Сеуле. Во время слушания по вопросу досудебного содержания под стражей он не отвечал на вопросы журналистов, в том числе о мотиве.

Полиция обнаружила подозреваемого без сознания рядом с телом женщины вскоре после инцидента. Его доставили в больницу для оказания неотложной помощи, а на следующий день после выписки взяли под стражу. Во время допроса он в основном признал предъявленные ему обвинения, отмечает издание.

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Заявления о преследовании

По данным следствия, женщина длительное время подвергалась преследованию со стороны подозреваемого. С сентября 2024 года до дня смерти она четыре раза обращалась в полицию с жалобами на сталкинг.

После ее третьего обращения 18 июля полиция задержала мужчину за нарушение запретительного предписания. По данным следствия, он пришел в жилище женщины и душил ее. Полиция просила выдать ордер на арест, однако прокуратура отказала, сославшись на рак легких четвертой стадии у мужчины и необходимость дополнительного расследования.

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